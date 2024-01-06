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Кубань доставит первые подписи в поддержку Владимира Путина в Центральный штаб

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kuban-dostavit-pervye-podpisi-v-podderzhku-vladimira-putina-v-tsentralnyj-shtab?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Кубань доставит первые подписи в поддержку Владимира Путина в Центральный штаб
Фото putin2024.ru

Первую часть подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина от Краснодарского края отправили в Москву, в Центральный избирательный штаб.

Перед отправкой все подписные листы заверили доверенные лица кандидата в президенты от Краснодарского края. В Москве подписи тщательно проверят юристы штаба, сообщается на официальном сайте кандидата в президенты России Владимира Путина.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина начался 23 декабря. В Краснодарском крае он проходит в крупных торговых центрах Краснодара, Анапы, Армавира, Геленджика, Сочи, Новороссийска, Лабинска, Крымска, Кропоткина и Кореновска. Также оставить подпись в поддержку действующего президента можно в региональном отделении ОНФ в Краснодаре. Сбор продлится до 31 января.

Читайте также: в поддержку Владимира Путина собрали более полумиллиона подписей по всей России.

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