Кубань доставит первые подписи в поддержку Владимира Путина в Центральный штаб

Первую часть подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина от Краснодарского края отправили в Москву, в Центральный избирательный штаб.

Перед отправкой все подписные листы заверили доверенные лица кандидата в президенты от Краснодарского края. В Москве подписи тщательно проверят юристы штаба, сообщается на официальном сайте кандидата в президенты России Владимира Путина.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина начался 23 декабря. В Краснодарском крае он проходит в крупных торговых центрах Краснодара, Анапы, Армавира, Геленджика, Сочи, Новороссийска, Лабинска, Крымска, Кропоткина и Кореновска. Также оставить подпись в поддержку действующего президента можно в региональном отделении ОНФ в Краснодаре. Сбор продлится до 31 января.

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