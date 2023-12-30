В поддержку Владимира Путина собрали более полумиллиона подписей по всей России

Свыше 500 тыс. подписей в поддержку кандидата Владимира Путина собрали к середине дня 30 декабря по всей стране.

Во всех регионах страны продолжается кампания по сбору подписей в поддержку самовыдвижения действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборах в 2024 году.

За неделю собрано более полумиллиона подписей в разных регионах страны, сообщает пресс-служба предвыборного штаба Владимира Путина.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сбор подписей за кандидатуру Путина на президентских выборах 2024 года продолжается и в Краснодарском крае.

О том, как проходит сбор подписей в поддержку кандидатов на должность президента России и где оставить подпись за действующего президента на Кубани, читайте здесь.