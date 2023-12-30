Сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах продолжается в Краснодарском крае

В Краснодарском крае идет кампания по сбору подписей в поддержку самовыдвижения действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборах в 2024 году.

Местные жители, представители власти, известные личности и лидеры мнений приходят на пункты сбора подписей, чтобы оставить свою в поддержку главы государства.

Александр Попов — п резидент федерации вольной борьбы Краснодара

— Во-первых, я считаю, что это лучший президент за всю историю страны. Остановил войны, улучшил демографическую ситуацию, поднял страну на международном уровне. Он уделяет большое внимание спорту: количество спортзалов только увеличивается. Будет здоровая молодежь, здоровое подрастающее поколение и здоровая нация. И как человек он порядочный и справедливый.

Юлия Кузнецова — руководитель компании « РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ »

— Это тот лидер, который должен стоять у руля нашей большой страны. По развитию электроэнергетики мы идем ровно, шагаем во времени в условиях современности, энергоэффективности. Безусловно, есть же декларации, есть программа до 2030 года, где расписаны все пункты ее развития, делая анализ, мы полностью поддерживаем и, конечно, развиваем направление в нашем регионе.

Фарид Рашиди — п редседатель краевой общественной организации «Афганская община»

— Путин — это человек, который болеет, который беспокоится, который страдает, который жертвует своим здоровьем для того, чтобы сохранить наши обычаи, традиции, целостность нашего государства. Сегодня он думает не только о России, он также думает о тех народах и нациях мира, которые веками находятся под давлением всех колонизаторов. Поэтому только он!

Как писал интернет портал «Кубань 24», точки сбора подписей в поддержку президента России Владимира Путина открыты в 10 муниципалитетах Краснодарского края.

Ранее центральная избирательная комиссия зарегистрировала доверенных лиц президента России Владимира Путина на выборах 2024 года. Из Краснодарского края в список попали шесть человек.