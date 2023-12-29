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В Краснодарском крае определили доверенных лиц Владимира Путина

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-opredelili-doverennyh-lits-vladimira-putina
В Краснодарском крае определили доверенных лиц Владимира Путина
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала доверенных лиц президента России Владимира Путина на выборах 2024 года. Из Краснодарского края в список попали шесть человек.

В перечень доверенных лиц действующего президента от Кубани вошли ректор Кубанского государственного университета Михаил Астапов, гендиректор краснодарской филармонии Вероника Журавлева-Пономаренко, директор медиахолдинга «Кубань 24» Александр Руденко, гендиректор радиостанции «Казак FM» Яна Сторожук, председатель Краснодарской краевой организации Героев Виктор Маркелов и заместитель генерального директора по работе с органами власти ООО «Газпроммежрегионгаз Краснодар» Алексей Ермаков.

После регистрации всем доверенным лицам выдадут удостоверения установленного образца.

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