Яна Сторожук: мы все будем участвовать в строительстве новой России

Руководитель Благотворительного фонда помощи детям «Край Добра» Яна Сторожук поделилась своими впечатлениями о встрече с президентом России, которая состоялась в Кремле 20 марта.

«Мы побывали в Кремле, где состоялась встреча с Владимиром Владимировичем Путиным. Для нас, доверенных лиц, очень приятно, что мы услышали из уст президента слова благодарности. Самое главное, о чем сказал президент, — это о строительстве новой России, в чем мы все будем участвовать. И конечно, те люди, с которыми мы встречались во время избирательной кампании, говорили о многих проблемах, что есть сегодня. Но, как говорит Путин: «Есть проблема — и есть ее решение». Этим решением мы будем заниматься», — сказала Сторожук.

Руководитель фонда добавила, что, по словам Владимира Владимировича, из всех собранных наказов от жителей страны, 40% — слова поддержки президенту, остальные 60% — проблемы россиян, на которые стоит обратить внимание и нужно решать на государственном уровне.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин 20 марта провел в Кремле встречу с доверенными лицами, и сделал несколько заявлений.