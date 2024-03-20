Путин: РФ может ответить ударами по гражданским, но у нее свои взгляды и планы

Президент РФ Владимир Путин 20 марта провел в Кремле встречу с доверенными лицами.

В ходе мероприятия глава государства заявил, что Россия могла бы ответить противнику на удары по гражданским аналогичным образом, но имеет свои планы и взгляды.

«Конечно, можем ответить тем же, тем же можем ответить — и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — сказал Путин.

Также в ходе встречи он отметил успехи российского сельского хозяйства и подчеркнул, что экспорт агропродукции кратно превышает поставки за рубеж вооружений.

Он сообщил, что в настоящее время РФ занимает первое место в мире по экспорту пшеницы. Также президент отметил, что АПК России становится все более высокотехнологичным и современным.

Есть, по словам главы государства, и нерешенные вопросы. К таковым, в частности, относится более низкая продолжительность жизни на селе, чем в городах. Путин отметил, что «очень многое предстоит сделать на селе» и на это нацелены многие госпрограммы. В их числе льготная сельская ипотека, программа социального развития села, модернизация первичного звена здравоохранения.

«Нужно увеличивать эту поддержку. Мы, безусловно, будем делать все, что касается поддержки отрасли, поддержки социальной сферы. Если этого недостаточно, а всегда мало средств, главное смотреть, как они используются и насколько эффективно их использование. Будем совершенствовать все эти механизмы», — сказал президент.

Путин заявил, что продолжится работа по укреплению первичного звена здравоохранения и развитию медицины в регионах.

«Соответствующие ресурсы выделяются на эти цели. И здесь нет никаких сомнений, что это все будет идти дальше с упором на сельское здравоохранение, на межрегиональные центры», — сказал Путин.

Кроме того, в рамках встречи Путин подчеркнул готовность российских властей оказать всестороннюю поддержку ученых.

Также президент заявил, что в служении Отечеству важны усилия каждого и призвал своих доверенных лиц вместе пройти по пути «строительства новой России» во всех сферах от экономики до культуры.

«Нам очень важно совместно с вами, я очень рассчитываю, что мы вместе с вами пойдем по этому пути созидания и строительства новой России во всех ее составляющих — в экономике, в обороноспособности, в искусстве, во внутренней политике, в строительстве нашего государства и его государственных институтов. В общем, по всем направлениям с тем, чтобы сделать нашу страну, нашу Родину, Россию еще более крепкой, еще более привлекательной и эффективной», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

На встрече Владимира Путина с доверенными лицами в Кремле присутствовали и представили Краснодарского края: руководитель медиахолдинга «Кубань24» Александр Руденко, ректор КубГУ Михаил Астапов, народная артистка России Вероника Журавлева-Пономаренко, руководитель благотворительного фонда помощи детям «Край Добра» Яна Сторожук, заместитель гендиректора компании «Газпроммежрегионгаз-Краснодар» Алексей Ермаков, председатель краевой организации Героев Виктор Маркелов.

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