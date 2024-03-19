Путин: нужно наращивать готовность пограничных сил прежде всего на Черном море
Президент России Владимир Путин 19 марта выступил на коллегии ФСБ.
Глава государства подчеркнул, что сейчас как никогда важно усиливать боевые возможности пограничных служб.
«Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях, прежде всего это касается Черного моря», — подчеркнул президент.
Также Владимир Путин поручил ФСБ усилить совместную работу с другими спецслужбами и правоохранительными органами по всем направлениям антитеррористической деятельности.
«Мы знаем их возможности по всем этим направлениям, включая методы разведывательной деятельности и террористические методы…Достаточно вспомнить подрывы «Северных потоков» в Балтийском море». На все идут», — заявил Путин.
В своем выступлении глава государства отметил, что за проявлениями терроризма и экстремизма «видны уши западных спецслужб». По его словам, громкие заявления западных политиков о возможности терактов в России — откровенный шантаж, сообщает ТАСС.
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