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Путин: нужно наращивать готовность пограничных сил прежде всего на Черном море

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-nuzhno-narashhivat-gotovnost-pogranichnyh-sil-prezhde-vsego-na-chernom-more
Путин: нужно наращивать готовность пограничных сил прежде всего на Черном море
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Президент России Владимир Путин 19 марта выступил на коллегии ФСБ.

Глава государства подчеркнул, что сейчас как никогда важно усиливать боевые возможности пограничных служб.

«Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях, прежде всего это касается Черного моря», — подчеркнул президент.

Также Владимир Путин поручил ФСБ усилить совместную работу с другими спецслужбами и правоохранительными органами по всем направлениям антитеррористической деятельности.

«Мы знаем их возможности по всем этим направлениям, включая методы разведывательной деятельности и террористические методы…Достаточно вспомнить подрывы «Северных потоков» в Балтийском море». На все идут», — заявил Путин.

В своем выступлении глава государства отметил, что за проявлениями терроризма и экстремизма «видны уши западных спецслужб». По его словам, громкие заявления западных политиков о возможности терактов в России — откровенный шантаж, сообщает ТАСС.

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