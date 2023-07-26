Ялтинский международный экономический форум снова перенесли на неопределенный срок

ЯМЭФ планировали провести в Москве 29–30 сентября. О переносе сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок», — написал Аксенов в Telegram и опубликовал соответствующее постановление.

Причины переноса и новые даты мероприятия пока не известны.

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