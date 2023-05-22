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Делегация Краснодарского края приняла участие в KazanForum 2023

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/delegatsiya-krasnodarskogo-kraya-prinyala-uchastie-v-kazanforum-2023
Делегация Краснодарского края приняла участие в KazanForum 2023
Фото из соцсетей

Международный экономический форум прошел в Татарстане. Кубанская делегация провела серию переговоров с представителями федеральных органов государственной власти РФ на тему укрепления гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества.

Глава краевого департамента инвестиций и развития МСП Василий Воробьев представил на площадке KazanForum 2023 инвестиционный потенциал Кубани и рассказал о действующих в регионах мерах поддержки для инвесторов.

«На полях форума удалось переговорить с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым и заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вахруковым и доложить о подготовке бизнес-миссии Краснодарского края в Египет, которая пройдет 23-30 августа», — рассказал гендиректор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

Он добавил, что кубанская делегация во время рабочего визита в Египет планирует посетить крупные предприятия, а также Торговое представительство и посольство РФ .

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