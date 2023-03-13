Кубанская делегация по развитию женского предпринимательства посетила саммит в ОАЭ

Бизнес-миссия в Объединенные Арабские Эмираты прошла с 9 по 12 марта. Ее посетила делегация комитета по развитию женского предпринимательства краснодарского краевого отделения «Опора России».

Участницы посетили международный саммит World Women Entrepreneurs Summit в Абу-Даби, который организовали при поддержке Совета женщин-предпринимателей в ОАЭ. Там министр толерантности и сосуществования шейх Нахайан бен Мубарак и «мать нации» шейха Фатима бинт Мубарак аль Кетби наградили участниц за вклад в развитие женского бизнеса.

Всего на саммите было около 400 бизнес-лидеров, экспертов и женщин-предпринимателей из более чем 45 стран. Основным вопросом стало влияние цифровой трансформации на бизнес.

Также участницы бизнес-миссии приняли участие 25-й международной конференции женщин в индустрии бизнеса Woibex в Дубай. Там обсуждали вопросы, связанные с особенностями и вызовами построения бизнеса в эпоху цифровизации и информатизации и климатической повесткой. Также обсудили вопросы создания и трансформации женских сообществ, международного обмена и комьюнити.

Кроме того, участницы делегации провели несколько деловых встреч с лидерами женских сообществ. По итогам поездки стороны договорились о проведении совместных мероприятий с лидерами женских сообществ нескольких стран для обмена опытом и создания возможностей для международного развития женского бизнеса.

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