Яхья Аттьят-Алла стал новым игроком ФК «Сочи»

О трансфере 28-летнего марокканского защитника стало известно 8 февраля.

Яхья Аттьят-Алла подписал контракт с «Сочи» и будет выступать за команду под 25 номером. Он дебютировал в профессиональном футболе в 2014 году за марокканский клуб «Олимпик Сафи». За несколько сезонов он провел свыше 100 матчей, в которых забил 10 голов.

В 2019 году Аттьят-Алла перешел в греческий «Волос», но уже через полгода вернулся на родину в «Видад». С новым клубом он дважды выиграл чемпионат Марокко и африканскую Лигу чемпионов.

В 2022 году Аттьят-Алла дебютировал за сборную Марокко и сыграл шесть матчей на Чемпионате мира. Всего в его активе уже 16 матчей за национальную команду, сообщает пресс-служба ФК «Сочи».

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