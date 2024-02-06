Состав ФК «Сочи» пополнил венесуэльский форвард Серхио Кордова

Нападающий турецкого «Аланьяспора» перешел в «Сочи» на правах аренды до конца сезона 2023/24. Соглашение предусматривает опцию выкупа футболиста.

Серхио Кордове 26 лет. Профессиональную карьеру он начинал в венесуэльском «Каракасе». В 2017 году перешел в немецкий «Аугсбург». В 2020 году на правах аренды играл за «Арминию». Всего в Бундеслиге Кордова провел 98 матчей, в которых забил 9 голов. Он забивал в ворота «Баварии» и «Боруссии».

После этого Кордова продолжил карьеру в чемпионатах США и Канады, выступая за клубы «Реал Солт-Лейк» и «Ванкувер». В 2023 году форвард перешел в «Аланьяспор».

В активе Кордовы также 18 матчей за основную сборную Венесуэлы, сообщает RT.

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