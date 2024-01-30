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ФК «Сочи» расторг контракт с форвардом Лукой Джорджевичем

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-rastorg-kontrakt-s-forvardom-lukoj-dzhordzhevichem
ФК «Сочи» расторг контракт с форвардом Лукой Джорджевичем
ФК «Сочи» расторг контракт с форвардом Лукой Джорджевичем

Об этом стало официально известно 30 января. Трудовое соглашение расторгли по обоюдному согласию сторон.

Черногорский нападающий пополнил состав «Сочи» осенью 2022 года. Он провел за клуб 31 матч, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач, сообщает пресс-служба ФК «Сочи».

Ранее Джорджевич выступал за «Зенит», «Локомотив», тульский «Арсенал», «Твенте», «Вайле» и «Сампдорию». В его активе также 11 матчей за сборную Черногории.

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