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Яхтсмены спасли чайку с заклеенным клювом в Геленджике

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/yahtsmeny-spasli-chajku-s-zakleennym-klyuvom-v-gelendzhike
Фото t.me/navetru23

Средиземноморскую чайку обнаружили на одной из яхт члены клуба NAVETRU во время техобслуживания судна. Птица не боялась людей и явно не собиралась покидать яхту.

Команда клуба тут же назвала птицу шкипером Чайковским и решила накормить чайку. Однако выяснилось, что у птицы заклеен клюв.

«Он стучал по борту яхты своим склеенным клювом, чтобы освободиться от скованности. Подразумеваем, что он не мог разомкнуть его», — рассказали яхтсмены.

Одна из девушек, надев плотные перчатки, взяла птицу и помогла очистить клюв. «Благодарный» Чайковский тут же схватил ее за палец. Птицу напоили водой, больше никакой агрессии Чайковский не проявлял и даже позволил себя гладить.

«Сегодня выяснилось, что Чайковский  до сих пор в клубе. То ли он ждет регаты и встречи с вами, то ли рыбы, чтобы мы его накормили», — написали яхсмены в Telegram-канале клуба.

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