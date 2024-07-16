Яхтсмен из Геленджика завершил уникальное кругосветное путешествие

Речь идет о Виталии Елагине, который в начале октября прошлого года отправился в кругосветку на своей яхте «Дочь Ветра», сделанной собственными руками.

Он сообщил, что завершил свое кругосветное путешествие 15 июля. Изначально яхтсмен планировал завершить кругосветку в аргентинском порту Мар-дель-Плата, но планы изменились и конечной точкой стал город Танжер в Марокко, из которого он и начал свое уникальное путешествие.

Елагин планировал завершить кругосветку в течение полугода. Однако в конце марта планы пришлось скорректировать из-за того, что его яхта получила серьезные повреждения при прохождении мыса Горн, где сливаются Атлантический и Тихий океаны.

Ремонт судна затянулся и продолжить путешествие яхтсмен из Геленджика смог только в конце мая.

«Официально кругосветка закончилась! Капитан на берегу, завершает все формальности», — говорится в Telegram-канале «Дочь Ветра в Океане».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», яхтсмен Виталий Елагин 19 марта во время кругосветного путешествия перестал выходить на связь, когда судно было рядом с мысом Горн у берегов Чили. Известно, что у яхты порвался грот и оба паруса яхты повреждены. На поиски вылетал самолет чилийской береговой охраны, однако результатов это не принесло. Ночью 27 марта яхтсмен снова вышел на связь.