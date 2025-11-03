Яхта загорелась на набережной у морпорта Анапы

О возгорании на судне, стоящем на улице Набережной, 3 ноября стало известно из социальных сетей.

Очевидцы сообщали, что на яхте наблюдалось сильное задымление на палубе. На опубликованных кадрах видно, что пожар произошел в подпалубных помещениях судна, огонь на видео тушили с помощью огнетушителей.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона в 15:10. Первые пожарные расчеты прибыли на место через 6 минут. Они установили, что возгорание произошло на яхте на площади 10 кв. м.

Пожар локализовали в 15:20 на той же площади. В 15:22 ликвидировали открытое горение, в 15:30 — пожар полностью потушили.

В результате пожара никто не пострадал. В тушении принимали участие 13 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

