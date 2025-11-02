Следователи организовали проверку после пожара на буксире в Темрюкском районе

Возгорание буксира произошло 2 ноября в порту Кавказ. Следователи осмотрели место происшествия. Специалистам предстоит выяснить, при каких обстоятельствах произошел пожар.

По факту случившегося организовали доследственную проверку с формулировкой «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».

«По предварительным данным, утром 2 ноября в акватории Керченского пролива в Краснодарском крае в помещении мостика буксира произошло возгорание. Пожар локализован, члены экипажа не пострадали. Сумма ущерба устанавливается», — говорится в сообщении Западного МСУТ СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о возгорании буксира стало известно утром 2 ноября. Новороссийская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.

