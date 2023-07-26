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Яхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море и пошла ко дну

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/yahta-s-passazhirami-stolknulas-s-zatoplennym-sudnom-v-chernom-more-i-poshla-ko-dnu
Яхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море и пошла ко дну
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел 26 июля в районе мыса Фонарь у берегов восточного Крыма.

Яхта «Тата» с пассажирами на борту столкнулась с затопленным судном, получила пробоину и начала тонуть. Экипаж гражданского судна обратился за помощью к пограничникам.

Вскоре на помощь пришел сторожевой корабль «Коршун». В этот момент яхта уже была затоплена наполовину. Пограничники зашли на тонущее судно и откачали с него воду. В трюмах обнаружили две пробоины.

В результате происшествия никто не пострадал. Яхту «Тата» отбуксировали в Краснодарский край в порт Кавказ, сообщает РИА «Новости» Крым.

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