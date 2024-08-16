Яхта «Эврика» сгорела у причала в морпорту Сочи

Пришвартованная яхта в морскому порту курорта загорелась днем 16 августа. Информация об этом поступила диспетчеру в 15:42.

Пожарные в 15:52 прибыли на место и установили, что горит яхта на площади 10 кв. м. В 15:53 огонь локализовали. К ликвидации пожара привлекли 5 человек личного состава и 1 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пострадавших при пожаре нет. По факту возгорания маломерного судна Сочинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в Telegram.

По словам очевидцев в соцсетях, сгоревшая яхта носила название «Эврика». Предположительно, огонь вспыхнул из-за нарушения техники безопасности во время замены бензонасоса.

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