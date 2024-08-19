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Яблочный Спас отмечают 19 августа православные верующие на Кубани

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/yablochnyj-spas-otmechayut-19-avgusta-pravoslavnye-veruyushhie-na-kubani
Видео канала «Кубань 24»

В понедельник православные христиане отмечают один из важнейших праздников — Преображение Господне, более известный в народе как Яблочный Спас.

В честь этого события во всех храмах прошли божественные литургии. При этом праздник имеет дохристианские корни. Древние славяне посвящали его плодородию и урожаю.

По традиции, с утра корзины с яблоками и другими фруктами первого урожая приносят в церковь для освящения. Считается, что в Яблочный Спас, как и в другие большие православные праздники, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

О традициях праздника, в том числе о том, что можно и нельзя делать на Яблочный Спас — читайте в нашей статье.

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