На Кубани отметили 5-летие прославления священномученика Григория Никольского

В женском монастыре Тимашевского района в этом году отмечают 5-летие канонизации кубанского святого — священномученика Григория Никольского.

Именно там 10 июля 1918 года Отец Григорий был застрелен большевиками на глазах семьи. Литургию в честь святого провел епископ Павел. По его словам, для каждого священника мученик Григорий Никольский должен стать образцом самоотверженности и веры.

«Мы читаем его житие: он, не жалея сил, проповедовал Христа, служил. Сам проникался болью людей, молился перед Богом, перед престолом божьим за них, и он является для нас примером, как священник», — говорит епископ Ейский и Тимашевский Павел.

Богослужение провели в корпусе монастыря, который построили в 1910 году.

«Этот храм — единственное здание, сохранившееся от старинного монастыря. Здесь было 500 насельниц, монахинь. Были приют для девочек, первая детская гимназия и женская гимназия, в которой было 80 воспитанниц», — рассказывает служительница храма монахиня Соватия.

До революции в храме был самый большой на Кубани женский монастырь, названный в честь Черноморской Марии-Магдалинской.

«История Черноморско Николаевской пустыни началась в 1848 года. Она пережила множество исторических событий. Однако в конце 1960 годов века была разрушена. Первые попытки восстановления начались только в 1992 году. В 1995-м — заложили первый камень, а еще через два года Священный Синод торжественно открыл женский монастырь имени Марии Магдалины. Сейчас ему более 175 лет», — сообщает корреспондент «Кубань 24» Ангелина Доценко.

Долгое время историческая территория находилась в колхозной собственности. Но в 2009 году постройку вернули монастырю.

«Тут можно прийти и поклониться непосредственно мощам, прикоснуться к иконе святого нашего Григория Никольского. Дети приходят получать православное образование», — объясняет глава Тимашевского района Андрей Полий.

Сейчас здание монастыря находится в плачевном состоянии. Для его восстановления нужно более 27 млн рублей.