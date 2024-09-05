«Я здесь Путин!»: водитель маршрутки устроил скандал с пассажирами в Краснодаре

Конфликт между пассажирами и водителем произошел на маршруте № 105А.

По словам пассажиров, автобус долго стоял на остановке, чтобы набрать как можно больше пассажиров. Люди начали возмущаться, тогда водитель начал нецензурно выражаться, а после и вовсе грозился высадить пассажиров.

«Я говорю еще раз, пожалуйста, успокоились все. Я здесь «Путин», понятно?», — заявил водитель.

Перевозчик «Управляющая автотранспортная компания Краснодара» заявил, что обстоятельства инцидента уточняются.

«Поступила жалоба по этому маршруту, но сейчас идет служебное расследование, и никаких комментариев мы пока дать не можем», — цитирует сообщение перевозчика издание «Подъем».

Мнения комментаторов при этом разделились — кто-то согласен, что водитель повел себя некорректно, другие же говорят, что пассажиры могли и подождать 5 минут, пока маршрутка поедет, и не затевать конфликт.

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