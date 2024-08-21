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Двое водителей не поделили дорогу и подрались на обочине в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-voditelej-ne-podelili-dorogu-i-podralis-na-obochine-v-krasnodare
Двое водителей не поделили дорогу и подрались на обочине в Краснодаре
Фото t.me/shanhai_krasnodar

Драка между водителями произошла 19 августа на улице Есенина в Музыкальном микрорайоне.

По словам очевидцев в соцсетях, конфликт начался из-за того, что один подрезал другого на дороге. Ссора переросла в потасовку на обочине дороги.

Полиция Краснодара начала проводить проверку по факту конфликта мужчин на улице Есенина.

«Устанавливаются личности участников инцидента, действиям которых будет дана правовая оценка. Необходимо отметить, что в полицию сообщений о данной драке и заявлений о нанесении телесных повреждений не поступало», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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