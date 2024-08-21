Мужчина жестоко нокаутировал сожительницу в подъезде в Краснодаре

Конфликт между мужчиной и женщиной произошел на улице Восточно-Кругликовской в микрорайоне «Панорама».

С сообщением о произошедшем в полицию обратились соседи ссорившихся. Они же вызвали скорую помощь женщине. Сама пострадавшая при этом с заявлением не обращалась, а карету скорой самостоятельно покинула еще до прибытия в больницу.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как женщина пытается войти в квартиру, но сожитель преграждает ей путь и несколько раз сильно бьет руками по голове. От ударов пострадавшая потеряла сознание и осталась лежать на полу в подъезде.

Нападавший 35-летний мужчина объяснил полицейским, что между ним и его 38-летней сожительницей произошел конфликт.

По факту произошедшего проводят проверку, по окончании которой примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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