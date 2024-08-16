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В Новороссийске четверо мужчин накинулись на пешехода, ударившего ладонью их BMW

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-chetvero-muzhchin-nakinulis-na-peshehoda-udarivshego-ladonyu-ih-bmw
Видео t.me/chpnvrsk_official

Полиция Новороссийска проводит проверку по факту дорожного конфликта на перекрестке Энгельса и Толстого.

В интернете появился видеоролик, на котором запечатлена потасовка на тротуаре. На кадрах видно, как мужчина переходит дорогу по пешеходному переходу и бьет ладонью по капоту стоящего на светофоре BMW.

Из иномарки вышли четверо мужчин и набросились на пешехода. Один из пассажиров с разбега ударил мужчину ногой, остальные начали валить его на землю. Чем закончилась потасовка, неизвестно, — хозяин видеорегистратора, снимавшего драку, уехал.

Публикация заинтересовала сотрудников районного отделения МВД. Факт дорожного конфликта был зарегистрирован, проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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