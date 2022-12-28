Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

«Я зашел, их всех убил»: подозреваемые рассказали подробности расстрела семьи из восьми человек в Макеевке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ya-zashel-ih-vseh-ubil-podozrevaemye-rasskazali-podrobnosti-rasstrela-semi-iz-vosmi-chelovek-v-makeevke
Видео t.me/news_mvddnr

Резонансное преступление произошло 26 декабря в донецкой Макеевке. По данным следствия, массовое убийство было совершено ради наживы.

По подозрению в совершении преступления в течение нескольких часов после обнаружения тел задержали троих жителей Червоногвардейского района — женщину и двух мужчин. Подельники сознались в содеянном, они рассказали, что один из мужчин оказался в затруднительном финансовом положении и решил так исправить его.

«Брат мой куда-то попал, ему срочно нужны были деньги, в пределе 15 тыс. рублей. Из-за этого он пошел на преступление. Они хотели сначала гранату кинуть, друг с братом, а потом брат достал автомат», — рассказала на допросе соучастница преступления.

Женщина ранее помогала семье за деньги. По ее словам, отношения у них были хорошие. В тот день, когда она снова пришла на подработку, к ней присоединился брат с приятелем. Мужчины с утра пили алкоголь и продолжили в чужом доме.

«Мы выпили, еще раз выпили, потом приехали мать с отцом. Я пришел к тому мнению, что сейчас зайду, всех убью, забираем все, что есть», — говорит стрелявший.

Когда хозяева зашли в дом, мужчина отправился за ними и открыл огонь. Сначала был убит глава семьи, потом остальные.

«Помню, что в итоге человек восемь было. Убил всех», — рассказал подозреваемый.

После расстрела в дом зашли сестра и приятель злоумышленника. Они стали искать ценности, но поиски не увенчались особым успехом.

«Там была приставка, но я ее увидела, когда мы уже ушли из дома. Я забрала еще телефон и нашла 1,5 тыс. рублей. Все, что я забрала. А куртку забрал Иван, в ней было около 60 тыс. рублей», — рассказывает сестра стрелявшего.

Подельники покинули место преступления на автомобиле убитой семьи. По дороге они выбросили приставку и телефон, после чего разделили деньги. Женщине досталось 11 тыс. рублей, стрелявшему — 30 тыс. рублей, и приятель забрал оставшееся.

В пути машина сломалась, и злоумышленникам пришлось ее бросить, потратить деньги они тоже не успели — их задержали правоохранители.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Злоумышленникам грозит высшая мера наказания. Ведется следствие, сообщает Центр общественных связей МВД ДНР.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в доме были обнаружены тела восьми человек, в том числе четверых детей. Со двора был похищен автомобиль Skoda.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Грузовик насмерть сбил пенсионерку на улице Московской в Краснодаре
Грузовик насмерть сбил пенсионерку на улице Московской в Краснодаре
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Горнолыжный сезон стартовал в Сочи: на курорте открылись первые трассы
Горнолыжный сезон стартовал в Сочи: на курорте открылись первые трассы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. «Я зашел, их всех убил»: подозреваемые рассказали подробности расстрела семьи из восьми человек в Макеевке
  3. Глава «Аэрофлота» предупредил россиян о росте цен на авиабилеты в 2023 году
  4. ФСБ ликвидировала двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию спецслужб Украины
  5. На Крымском мосту перед Новым годом ускорят досмотр автомобилей
  6. ГИБДД: водитель легковушки, на которую упал контейнер в Новороссийске, отделался легкими травмами
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях