Семью из восьми человек расстреляли в донецкой Макеевке
Происшествия
27.12.2022 10:12
Преступление произошло 26 декабря около 21:15 в Макеевке.
В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов обнаружены тела восьми человек, в том числе четверых детей. Со двора был похищен автомобиль Skoda.
По горячим следам полицейские задержали троих ранее судимых жителей микрорайона «Калининский». Они признались, что совершили массовое убийство ради машины и ценного имущества.
Возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Злоумышленникам грозит высшая мера наказания. Ведется следствие, сообщает Центр общественных связей МВД ДНР в Telegram.
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