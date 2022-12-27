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Семью из восьми человек расстреляли в донецкой Макеевке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/semyu-iz-vosmi-chelovek-rasstrelyali-v-donetskoj-makeevke
Семью из восьми человек расстреляли в донецкой Макеевке
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло 26 декабря около 21:15 в Макеевке.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов обнаружены тела восьми человек, в том числе четверых детей. Со двора был похищен автомобиль Skoda.

По горячим следам полицейские задержали троих ранее судимых жителей микрорайона «Калининский». Они признались, что совершили массовое убийство ради машины и ценного имущества.

Возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Злоумышленникам грозит высшая мера наказания. Ведется следствие, сообщает Центр общественных связей МВД ДНР в Telegram.

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