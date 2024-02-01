«Я тебя вырублю!»: буйный пассажир в аэропорту Перми едва не сорвал рейс в Сочи

Инцидент произошел рано утром 1 февраля. Один из пассажиров сел на рейс Пермь — Сочи в нетрезвом состоянии и начал нарушать общественный порядок.

Очевидцы сняли буйного пассажира на видео и выложили в соцсети. На кадрах видно, что мужчина угрожал физическим насилием полицейскому, который пришел в самолет, чтобы снять его с рейса.

В пресс-службе аэропорта Перми уточнили, что буйного пассажира сняли с рейса. Из-за него вылет рейса Пермь — Сочи задержался на 37 минут, пишет «Аргументы и Факты — Пермь».

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