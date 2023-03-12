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«Я ее избил, она померла»: женщина скончалась в результате домашнего насилия в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ya-ee-izbil-ona-pomerla-zhenshhina-skonchalas-v-rezultate-domashnego-nasiliya-v-adygee
«Я ее избил, она померла»: женщина скончалась в результате домашнего насилия в Адыгее
Фото t.me/su_skr_01

Жителю поселка Каменномостского Майкопского района предъявили обвинение в причинении тяжких телесных повреждений сожительнице, повлекших ее смерть.

По данным следствия, ночью 10 февраля 51-летний мужчина дома жестоко избил свою 48-летнюю сожительницу. Он был пьян. Пара поссорилась, в ходе конфликта мужчина не менее десяти раз ударил женщину рукой по лицу и голове, после чего пошел спать. Проснувшись утром, он обнаружил сожительницу мертвой.

«Я ее избил, она померла. Бил я ее руками, ладонью», — рассказал следователям задержанный.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Криминалисты проводят судебные экспертизы, следователи выясняют все обстоятельства случившегося, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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