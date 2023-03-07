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В Краснодаре отчим избил 5-летнюю падчерицу ногами, ремнем и зарядкой для телефона

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-otchim-izbil-5-letnyuyu-padcheritsu-nogami-remnem-i-zaryadkoj-dlya-telefona
В Краснодаре отчим избил 5-летнюю падчерицу ногами, ремнем и зарядкой для телефона
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным правоохранителей, 21-летний парень не менее 50 раз ударил девочку по голове и телу.

В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что заметила на теле дочери своей знакомой следы побоев. Правоохранители приехали в квартиру и выяснили, что женщина живет вместе с 21-летним приезжим из Астраханской области и двумя несовершеннолетними детьми.

Молодой человек на протяжении долгого времени избивал девочку из-за личной неприязни. В общей сложности он боле 50 раз ударил ее по голове и телу руками, ногами, ремнем и зарядкой для телефона. У ребенка были ушибы мягких тканей, ссадины на голове, шее, груди и ногах, а также кровоподтеки, рваные раны головы и сотрясение головного мозга, сообщили интернет-порталу «Кубань 24»  в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Девочку после лечения передали родному отцу. Расследование уголовного дела завершили, материалы передали в суд. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

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