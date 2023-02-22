В Краснодаре воспитателя детского сада подозревают в избиении детей

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту нанесения телесных повреждений воспитаннику краснодарского детсада № 193. Информацию о том, что воспитатель бьет детей, опубликовали в соцсетях.

Следователи провели проверку, по результатам которой возбудили в отношении 25-летней женщины уголовное дело за истязание воспитанников и ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию. Женщину уволили, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным следствия, подозреваемая с декабря 2020 по февраль 2023 года систематически применяла в отношении детей физическую силу. Поводом для этого было непослушание, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений. Изъяты записи с камер видеонаблюдения. В ходе следствия также установят личности всех причастных к совершению преступлений, и все воспитанники, пострадавшие от действий сотрудников детсада. Ход расследования находится под контролем главы краевого следственного управления Андрея Маслова.

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