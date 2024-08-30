XV Международный джазовый фестиваль пройдет в сентябре в Сочи

Юбилейный Международный джазовый фестиваль Sochi Jazz Festival пройдет с 9 по 15 сентября в Зимнем театре и на сцене концертного зала «Фестивальный».

В этом году хэдлайнерами станут Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Мариам Мерабова, Евгений Маргулис, Алексей Гуськов, QUEENtet Сергея Мазаева. Также выступят Дмитрий Маликов с программой Pianomaniя Jazz, Ceren Temel Quartet из Турции, Трио Даниила Крамера, Fantine.

Кроме того, в честь 25-летнего юбилея Московского джазового оркестра основатель и худрук фестиваля, Народный артист России Игорь Бутман и Народный артист России Алексей Гуськов представят музыкальную программу «Джаз от первого лица» в сопровождении Московского джазового оркестра

Также, по традиции, к фестивалю готовится большая образовательная программа. Мероприятия пройдут с 9 по 14 сентября в Сочинском Колледже искусств, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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