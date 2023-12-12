WZ: в Красном море после ракетного удара из Йемена загорелся танкер Норвегии

Пожар вспыхнул на коммерческом судне Strinda после попадания по меньшей мере одной ракеты, выпущенной с территории, контролируемой хуситами в Йемене.

Химический танкер Strinda двигался под норвежским флагом. Ракетная атака повредила судно и вызвала пожар. В результате нападения никто не пострадал, сообщает портал War Zone со ссылкой на неназванные американские источники.

По данным агентства Reuters, танкер обстреляли после того, как экипаж отказался реагировать на все предупреждения, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. По его словам, хуситы будут продолжать блокировать суда, направляющиеся в израильские порты, до тех пор, пока Израиль не разрешит ввоз продовольствия и медицинской помощи в сектор Газа.

Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о происшествии с судном у берегов Йемена, при котором возник пожар, его экипаж находится в безопасности. Позже управление уточнило, что организация, называющая себя ВМС Йемена, отдала приказ другому судну изменить курс на йеменский порт. Однако не ясно, относится ли это к Strinda, где произошел пожар, или речь о другом судне, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: силы ПВО уничтожили две украинские ракеты над акваторией Азовского моря.