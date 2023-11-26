Силы ПВО уничтожили две украинские ракеты над акваторией Азовского моря
Происшествия
26.11.2023 12:34
Украинские военные попытались атаковать территорию РФ 26 ноября около 11:00 в акватории Азовского моря.
«Киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории РФ. Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ПВО уничтожила 20 украинских беспилотников над центральной Россией.