ПВО уничтожила 20 украинских беспилотников над центральной Россией

По данным Минобороны, ночью и утром 26 ноября ВС РФ пресекли попытку киевского режима осуществить атаку беспилотниками самолетного типа.

Дежурные средства ПВО суммарно уничтожили 20 БПЛА над территорией Московской, Тульской. Калужской и Брянской областей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Московской области перехватили пять беспилотников, в трех случаях есть повреждения строений на земле. Погибших и пострадавших нет, на месте работают руководители муниципалитетов, сообщил глава региона Андрей Воробьев в Telegram.

В Москве утром был сбит еще один беспилотник, разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Калужской области беспилотники сбили на территории Дзержинского и Жуковского районов. Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, отметил губернатор области Владислав Шапша в Telegram.

В Тульской области упавший беспилотник потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, в одной из квартир выбило окна. Один из жильцов получил легкое резанное ранение, ему оказали медицинскую помощь. Жильцов поврежденных квартир временно разместили в ближайшем детском саду, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Читайте также: система ПВО уничтожила 13 украинских беспилотников над Крымом.