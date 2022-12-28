Windows снова стала доступна для скачивания в России

Компания Microsoft открыла россиянам возможность скачивать операционную систему без подключения к VPN.

Сообщается, что на официальном сайте доступны последняя версия Windows 11 22H2 и предыдущие — Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7.

Эксперты отмечают, что причиной такого решения может быть корректировка политики компании по отношению к пользователям из России, которые ранее приобрели Windows и не могли ее загрузить, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», компания Microsoft запретила россиянам скачивать Windows, а в сентябре отключила возможность обновления.