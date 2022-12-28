Windows снова стала доступна для скачивания в России
Общество
28.12.2022 08:04
Компания Microsoft открыла россиянам возможность скачивать операционную систему без подключения к VPN.
Сообщается, что на официальном сайте доступны последняя версия Windows 11 22H2 и предыдущие — Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7.
Эксперты отмечают, что причиной такого решения может быть корректировка политики компании по отношению к пользователям из России, которые ранее приобрели Windows и не могли ее загрузить, пишут «Известия».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», компания Microsoft запретила россиянам скачивать Windows, а в сентябре отключила возможность обновления.
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