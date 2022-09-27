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Microsoft заблокировала обновления Windows 11 для российских пользователей

Общество
27.09.2022 12:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/microsoft-zablokirovala-obnovleniya-windows-11-dlya-rossijskih-polzovatelej
Microsoft заблокировала обновления Windows 11 для российских пользователей
Фото efes, pixabay.com

Microsoft отключила для россиян возможность обновить Windows 10 до Windows 11. Кроме того, не устанавливаются и последние обновления самой операционной системы.

При попытке загрузить и установить обновление ОС предлагает перейти на официальный сайт компании. Однако там при попытке скачать программу-загрузчик последней версии Windows открывается пустое окно браузера и скачивания не происходит, сообщает ТАСС.

При этом, если включить VPN с европейским или американским IP-адресом, установить обновления все же можно, отмечают эксперты.

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