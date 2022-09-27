Приложение «ВКонтакте» стало недоступно для скачивания в App Store
Общество
27.09.2022 08:44
Установленные ранее приложения продолжают работать.
Помимо «ВКонтакте» из App Store удалили и другие приложения из экосистемы соцсети, включая VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер, VK Play и VK Админ. Также исчезли и другие приложения, связанные с VK, в том числе почта Mail.ru.
Компания направила запрос в Apple на разъяснения после удаления. Также обращение в корпорацию направило Минцифры РФ.
«VK подтверждает, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в AppStore. Компания направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple», — цитирует сообщение компании ТАСС.
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