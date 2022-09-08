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Приложение для отслеживания транспорта в Краснодаре доработают к концу года

Общество
08.09.2022 10:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/prilozhenie-dlya-otslezhivaniya-transporta-v-krasnodare-dorabotayut-k-kontsu-goda
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Мобильное приложение уже опубликовано на платформах для скачивания, но его название пока не разглашается. Это связано с тем, что приложение необходимо доработать, а также подключить минимум 90% общественного транспорта к системе «ЭРА — ГЛОНАСС».

Об этом 8 сентября сообщили на брифинге.  К приложению подключат все виды общественного транспорта, в том числе маршрутки.

На первом этапе разработки пользователи смогут получить информацию о времени прибытия транспорта, о расстоянии автобусов, троллейбусов, трамваев от остановки, а также выбрать нужный маршрут. По завершению второй фазы пользователи смогут оставлять обращения, которые в оперативном режиме отработают органы власти.

В настоящее время весь транспорт МУП «КТТУ» присоединился к работе приложения. Среди коммерческих перевозчиков большая часть также уже в системе. Приложение станет доступным для пользователей после того, как к нему подключатся как минимум 90% общественного транспорта.

«Мы тестируем его совместно с общественниками. Все замечания, которые поступают, мы принимаем и вносим правки. На данный момент завершается первый этап. Готовность второй фазы разработки приложения запланирована на конец года», — сказала начальник отдела автоматизированной системы управления школьными перевозками Наталья Ронжина.

Отвечая на вопросы журналистов, она добавила, что функцию оплаты к приложению привязать не смогут. Однако все иные функции, вплоть до определения количества свободных мест в транспорте, подключить к приложению поэтапно вполне возможно.

Читайте также: в Краснодаре около 60% автобусов подключены к системе «ЭРА — ГЛОНАСС».

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