В Краснодаре около 60% автобусов подключены к системе «ЭРА — ГЛОНАСС»

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 8 сентября на брифинге о работе мобильного приложения «Транспорт Краснодара онлайн» сообщил президент Ассоциации «Союз транспортников Кубани» Иван Петров.

В ближайшее время все автобусы планируют подключить к системе.

«Сегодня около 60% автобусов Краснодара перешли на систему «ЭРА — ГЛОНАСС». В ближайшие два месяца будут подключены все», — сказал Петров.

Все данные от системы будут передаваться в мобильное приложение «Транспорт Краснодара онлайн», которое позволит пассажирам отслеживать местоположение транспорта. Приложение можно будет скачать бесплатно.

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