В Краснодаре около 60% автобусов подключены к системе «ЭРА — ГЛОНАСС»
Общество
08.09.2022 10:16
Об этом 8 сентября на брифинге о работе мобильного приложения «Транспорт Краснодара онлайн» сообщил президент Ассоциации «Союз транспортников Кубани» Иван Петров.
В ближайшее время все автобусы планируют подключить к системе.
«Сегодня около 60% автобусов Краснодара перешли на систему «ЭРА — ГЛОНАСС». В ближайшие два месяца будут подключены все», — сказал Петров.
Все данные от системы будут передаваться в мобильное приложение «Транспорт Краснодара онлайн», которое позволит пассажирам отслеживать местоположение транспорта. Приложение можно будет скачать бесплатно.
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