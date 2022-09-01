Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Движение общественного транспорта Краснодара теперь доступно на 2ГИС

Общество
01.09.2022 18:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-obshhestvennogo-transporta-krasnodara-teper-dostupno-na-2gis
Движение общественного транспорта Краснодара теперь доступно на 2ГИС
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

С 1 сентября жители и гости Краснодара могут отслеживать движение трамваев, троллейбусов и автобусов МУП КТТУ в онлайн-режиме через приложение или сайт 2ГИС.

Кроме того, на сайте управления обновили расписание движения автобусных и троллейбусных маршрутов в рабочие дни.

Также за движением транспорта КТТУ можно следить в режиме реального времени через сервис «Яндекс Карты».

Читайте также: в Краснодаре временно изменится схема движения троллейбусов № 7, 12 и 20.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
  6. Сотрудники нацпарка Сочи провели операцию по спасению рыб из пересохшей реки Агуры
Прямой эфир
Мы в соцсетях