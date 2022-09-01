Движение общественного транспорта Краснодара теперь доступно на 2ГИС
Общество
01.09.2022 18:22
С 1 сентября жители и гости Краснодара могут отслеживать движение трамваев, троллейбусов и автобусов МУП КТТУ в онлайн-режиме через приложение или сайт 2ГИС.
Кроме того, на сайте управления обновили расписание движения автобусных и троллейбусных маршрутов в рабочие дни.
Также за движением транспорта КТТУ можно следить в режиме реального времени через сервис «Яндекс Карты».
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