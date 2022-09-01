В Краснодаре временно изменится схема движения троллейбусов № 7, 12 и 20

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Временные изменения в работе общественного транспорта связаны с ремонтом дороги по улице Ставропольской. Его выполнят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Схема движения троллейбусов № 7, 12 и 20 изменится со 2 по 6 сентября.

Так, 3 и 4 сентября последние рейсы троллейбусов № 7 отправятся с вокзала в 21:29 и с аэропорта в 22:10. 2, 5 и 6 сентября последние рейсы выедут с вокзала в 21:50, а с аэропорта в 22:15.

Последние рейсы троллейбусов № 12 будут отправляться по следующему расписанию: 2, 5 и 6 сентября — с Володарского в 21:45 и с Благоева в 22:00. 3 и 4 сентября — с Володарского в 21:47, с Благоева в 22:28.

Троллейбусы маршрута № 20 после 22:35 отправятся в депо № 2 через Октябрьскую, Северную и Селезнева, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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