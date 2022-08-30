В Краснодаре из-за ремонта переезда изменится график движения семи трамваев

Фото пресс-службы администрации Краснодара

С 31 августа по 3 сентября маршруты № 4, 5, 6, 7, 8, 20, 22 будут завершать работу раньше. Также частичные изменения коснутся маршрутов № 6, 7 и 22.

За это время на перекрестке улиц Димитрова и Ставропольской выполнят ремонт трамвайного переезда с заменой рельсового полотна.

Список изменений можно посмотреть на сайте администрации Краснодара.

Информацию о работе дежурных трамваев можно уточнить на горячей линии МУП «КТТУ»: 8(861) 262-51-15.

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