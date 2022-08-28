В Краснодаре с 29 августа трамвай № 2 будет ездить по обычному маршруту

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Изменения в расписании маршрута было связано с ремонтом трамвайных путей в районе улиц Коммунаров и Гоголя.

Специалисты заменили трамвайное пересечение и стрелочный перевод. Работы планировали завершить 30 августа, однако ремонт выполнили раньше. В связи с этим с 29 августа трамвай № 2 снова будет ходить по обычному маршруту.

По шел ремонт путей, трамвай № 2 от конечной на улице Декабристов ехал от Кооперативного рынка по маршруту трамвая № 1 на ж/д вокзал, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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