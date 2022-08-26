В Краснодаре с 27 августа по вечерам изменится график троллейбусов № 7, 12 и 20

В Краснодаре с 27 августа по вечерам изменится график троллейбусов № 7, 12 и 20

Из-за отключения контактной сети с 27 по 31 августа троллейбусы № 7, 12 и 20 будут уезжать с конечных остановок раньше обычного.

Причина изменений в расписании движения маршрутов — ремонт на улице Ставропольской, который идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» по плану следующего года.

Последние троллейбусы маршрута № 7 «Ж/д вокзал Краснодар-1» — «Ааэропорт» 27 и 28 августа будут отправляться в 21:29 от вокзала и в 22:10 от аэропорта. В следующие три дня отправление от вокзала — в 21:43 и 22:15 от аэропорта.

После 21:50 троллейбус № 7 от вокзала поедет в депо на улице Селезнева. С 22:40 троллейбусы поедут от вокзала в депо на улицах Октябрьской, Северной и Селезнева.

Последние рейсы по маршруту № 12 «Стадион Кубань» — «Улица Благоева» 27 и 28 августа отправятся в 21:47 от стадиона и в 22:28 от Благоева. В следующие три дня отправление от стадиона — в 21:32, от улицы Благоева — в 21:51.

Троллейбусы № 20 «Ж/д вокзал Краснодар-1» — «Комсомольский микрорайон» после 22:40 поедут от вокзала в депо, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре по нацпроекту приступили к ремонту улицы Ставропольской.