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В Краснодаре по нацпроекту приступили к ремонту улицы Ставропольской

Общество
23.08.2022 08:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-po-natsproektu-pristupili-k-remontu-ulitsy-stavropolskoj
В Краснодаре по нацпроекту приступили к ремонту улицы Ставропольской
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Первый отрезок, который отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» из списка 2023 года, — участок улицы Ставропольской от Трамвайной до Вишняковой. Его протяженность — свыше 4 км.

Сейчас там снимают старое асфальтобетонное покрытие. Планируется замена покрытия, нанесение новой дорожной разметки и установка знаков. Завершить ремонт планируют до конца текущего года.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара, в ближайшее время стартует ремонт на участках улиц Пригородной, Юннатов, Котовского, Власова. Всего по плану нацпроекта на 2023 год в Краснодаре отремонтируют 38 участков дорог. Общая протяженность — более 61 км.

С полным перечнем участков, которые приведут в порядок по нацпроекту, можно ознакомиться на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Новороссийске по нацпроекту отремонтируют 24 улицы от плана 2023 года.

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