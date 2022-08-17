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В Новороссийске по нацпроекту отремонтируют 24 улицы от плана 2023 года

Экономика
17.08.2022 16:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-po-natsproektu-otremontiruyut-24-ulitsy-ot-plana-2023-goda
В Новороссийске по нацпроекту отремонтируют 24 улицы от плана 2023 года

В городе еще в июне выполнили план этого года по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Это позволило раньше времени приступить к ремонту 24 улиц из плана на следующий год. На эти цели агломерация получит 250 млн рублей, из предусмотренного на 2023 год объема финансирования. Найден подрядчик — «Красноармейское ДРСУ» выполнит ремонт 20 улиц. Уже выполнена диагностика запланированных к ремонту объектов.

По плану «дорожного» нацпроекта в следующем году в Новороссийске должны выполнить ремонт 45 улиц общей протяженностью 27,7 км. Всего в регионе в следующем году запланировано отремонтировать более 140 участков дорог протяженностью 155 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Сочи на четыре месяца опередили сроки выполнения нацпроекта по ремонту дорог в 2022 году.

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