В Новороссийске по нацпроекту отремонтируют 24 улицы от плана 2023 года
В городе еще в июне выполнили план этого года по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Это позволило раньше времени приступить к ремонту 24 улиц из плана на следующий год. На эти цели агломерация получит 250 млн рублей, из предусмотренного на 2023 год объема финансирования. Найден подрядчик — «Красноармейское ДРСУ» выполнит ремонт 20 улиц. Уже выполнена диагностика запланированных к ремонту объектов.
По плану «дорожного» нацпроекта в следующем году в Новороссийске должны выполнить ремонт 45 улиц общей протяженностью 27,7 км. Всего в регионе в следующем году запланировано отремонтировать более 140 участков дорог протяженностью 155 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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