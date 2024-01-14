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Wildberries с 15 января начнет выплаты продавцам, чьи товары сгорели в Шушарах

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/wildberries-s-15-yanvarya-nachnet-vyplaty-prodavtsam-chi-tovary-sgoreli-v-shusharah
Wildberries с 15 января начнет выплаты продавцам, чьи товары сгорели в Шушарах
Фото t.me/mchs_official

Пожар на складе Wildberries произошел под Санкт-Петербургом 13 января. Огонь охватил 70 тыс. кв. метров, люди не пострадали, только тысячи товаров, ожидавшие покупателей в распределительном центре.

После пожара Wildberries начнет выплачивать компенсацию продавцам — с 15 января. Ее размер посчитают так, как если бы товар был продан 13 января.

«Все продавцы, чьи товары хранились на складе в Шушарах и пострадали в пожаре, получат уведомления после определения объема ущерба и суммы компенсации», — сообщает пресс-служба Wildberries.

По заверению сотрудников маркетплейса, пострадавшие товары не попадут к покупателям, сообщает RT.

Кроме того, Wildberries планирует в течение двух недель открыть Санкт-Петербурге новый склад, чтобы быстрее вернуться к привычной работе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прокуратура начала проверку по факту пожара в Шушарах. Глава СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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