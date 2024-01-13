Склад Wildberries горит на площади 50 тыс. кв. метров в Санкт-Петербурге

Сообщение о возгорании на складе онлайн-ретейлера Wildberries на Московском шоссе в Пушкинском районе поступило в МЧС 13 января в 7:42.

Пожарные прибыли на место и установили, что горит в складской комплекс размером 350 на 320 м и высотой 20 м. В 9:02 пожару присвоен повышенный № 4 ранг сложности. Площадь возгорания составляет 50 тыс. кв. м.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвуют 270 человек и 57 единиц техники.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего, сообщает ТАСС.

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