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Склад Wildberries горит на площади 50 тыс. кв. метров в Санкт-Петербурге

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sklad-wildberries-gorit-na-ploshhadi-50-tys-kv-metrov-v-sankt-peterburge
Склад Wildberries горит на площади 50 тыс. кв. метров в Санкт-Петербурге
Фото t.me/mchs_official

Сообщение о возгорании на складе онлайн-ретейлера Wildberries на Московском шоссе в Пушкинском районе поступило в МЧС 13 января в 7:42.

Пожарные прибыли на место и установили, что горит в складской комплекс размером 350 на 320 м и высотой 20 м. В 9:02 пожару присвоен повышенный № 4 ранг сложности. Площадь возгорания составляет 50 тыс. кв. м.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвуют 270 человек и 57 единиц техники.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего, сообщает ТАСС.

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