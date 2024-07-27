Wildberries попробует запретить «аморальный» бренд «WBнутый» из Краснодара

Один из крупнейших российских маркетплейсов Wildberries пожаловался в Роспатент на бренд «WBнутый Вэбэнутый», владелицей которого является краснодарская предпринимательница Ольга Кащева.

Юристы гиганта интернет-торговли уверены, что набор букв, который зарегистрировала Кащева, «противоречит принципам морали». Первое рассмотрение скандального дела в Роспатенте прошло 26 июля, но окончательное решение пока не вынесено, сообщает РБК.

Пресс-служба Wildberries заявила, что права на товарный знак «WBнутый Вэбэнутый» зарегистрированы с нарушениями законодательства, поэтому решение о регистрации бренда нужно признать недействительным. Юристы маркетплейса считают, что название бренда противоречит интересам общества, а также принципам гуманности и морали. Кроме того, двусмысленное произношение названия может ввести в заблуждение покупателя.

Бренд «WBнутый» в Роспатенте зарегистрировали год назад. Ольга Кащева попыталась продавать свои товары на площадке Wildberries, но ей пришлось вынуждено переименовать свой сетевой магазин в «МАНИФЕ$ТОР» с февраля 2024 года, И все из-за того, что маркетплейс запретил у себя рекламировать товары Ольги Кащевой, а также начал отклонять статьи на WB Guru с упоминанием товаров бренда.

«Все потому, что бренд «WBнутый» показался Wildberries неправильным и неприемлемым. И это несмотря на то, что бренд «WBнутый» имеет патент и имеет все необходимые разрешения от госорганов. Wildberries категорически не идет на контакт. У них принципы и дальше ни в каких переговорах маркетплейс не участвует», — пожаловалась Ольга Кащева.

В настоящее время Роспатент проводит дополнительные проверки.

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